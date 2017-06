Altro Calcio Conte, Sarri e Semplici: l'esonero ad Arezzo e poi la gloria

Cosa unisce tre dei migliori tecnici italiani del momento? Il fallimento ad Arezzo! Il primo fu il neo campione d'Inghilterra Conte, che arrivò in Toscana nel 2005/2006 iniziando la stagione con 5 punti nelle prime 9 giornate che gli costarono il posto proprio in favore di Sarri. L'attuale tecnico azzurro portò la squadra a giocarsi i quarti di Coppa Italia col Milan, ma a marzo 2007 ricevette il 'benservito' a causa dell'ultimo posto in campionato frutto di 19 punti in 18 partite. Due anni più tardi, nel 2009/10, arrivò Semplici, artefice del miracolo Spal: fu silurato alla tredicesima giornata nonostante un terzo posto e 7 vittorie. L'attuale tecnico dei toscani, Stefano Sottili, incrocia le dita...