Altro Calcio Conte-Mourinho, alta tensione: "Parla troppo del Chelsea"

E' di nuovo alta tensione tra Antonio Conte e Josè Mourinho. Dopo lo scontro della scorsa stagione, quando lo Special One accusò il tecnico italiano di averlo umiliato davanti ai suoi ex tifosi con un'esutlanza esagerata, adesso è Conte ad essere arrabbiato per alcune recenti dichiarazioni del collega portoghese. Mourinho infatti qualche giorno fa aveva attaccato dirigenti e allenatori che si lamentano per i troppi infortuni con un riferimento, piuttosto chiaro, proprio a Conte: "Se volessi potrei farlo anche io per Ibrahimovic, Pogba, Fellaini e Rojo" aveva detto lo Special One. Una punzecchiatura che non è piaciuta all'ex ct azzurro, che dopo il pari con la Roma ha replicato polemico: "Se Mourinho si riferiva a me gli dico che parla troppo del Chelsea, lo fa da sempre. Anche l'anno scorso. Pensi a se stesso e al suo club".