Confederations Cup, la Germania è travolgente: 4-1 al Messico e finale

La Germania si è qualificata per la finale della Confederations Cup battendo il Messico per 4-1 nella semifinale giocata oggi a Sochi. Partenza sprint per la squadra di Loew: la doppietta di Goretzka al 6' e all'8' indirizza il match. Nella ripresa al 59' arriva il tris di Werner. All'89' Fabian accorcia le distanze prima del sigillo conclusivo di Younes al 91'. Nella finale di domenica a San Pietroburgo i tedeschi incontreranno il Cile, che ieri aveva eliminato il Portogallo ai rigori. Loew può cominciare a fare scongiuri: non nasconde di voler puntare l'anno prossimo a un clamoroso bis in chiave mondiale, replicando il successo di Brasile 2014, ma allora deve "sperare" di non vincere domenica a San Pietroburgo. Infatti chi l'anno prima ha vinto la Confederations Cup poi non ha mai vinto il titolo iridato, come dimostrano i casi della Francia nel 2001 e soprattutto del Brasile nel 1997, 2005, 2009 e 2013.