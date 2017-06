Altro Calcio Confederations cup, l'ambasciatrice è la bellissima Vicky

La bellissima modella russa Vicky Lopyreva è l'ambasciatrice della Confederations Cup, che si giocherà in Russia, come ogni anno precedente per il Paese che ospita i Mondiali, dal 17 giugno al 2 luglio 2017. Nel Girone A, insieme ai padroni di casa, sono finite il Portogallo (campione d'Europa), il Messico (campione Concacaf) e la Nuova Zelanda (vincitrice della Coppa delle nazioni oceaniane), mentre nel Girone B i campioni del mondo della Germania se la vedranno con Cile (campione del Sudamerica), Australia (campione d'Asia) e con la nazionale africana che che uscirà vittoriosa dalla Coppa d'Africa che si giocherà a inizio anno. Le partite si giocheranno in 4 città: Mosca, San Pietroburgo, Sochi e Kazan.