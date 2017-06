Altro Calcio Confederations Cup, il Var annulla un gol a Pepe

Esordio per il Var anche alla Confederations Cup. Nel corso della sfida tra Portogallo e Messico, l'arbitro Nestor Pitana ha annullato un gol ai campioni d'Europa dopo aver chiesto l'intervento del Video Assisten Referee: al 20', dopo una traversa colpita da Cristiano Ronaldo, c'era stata la ribattuta di Nani con intervento in scivolata di Pepe. I portoghesi si sono abbracciati in massa e sono corsi davanti alla panchina per festeggiare, ma il direttore di gara, dopo diversi secondi di suspence (anche troppi), ha annullato per fuorigioco facendo capire chiaramente di aver ricevuto l'aiuto tecnologico del Var.