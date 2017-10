Altro Calcio Condannato a sette mesi di carcere

Il tribunale provinciale di Madrid ha condannato l'ex difensore portoghese del Real, Ricardo Carvalho, a sette mesi di carcere per due crimini fiscali commessi nel 2011 e nel 2012 in relazione ai suoi diritti di immagine dopo aver ratificato il patteggiamento tra il Procuratore e il giocatore, che ha riconosciuto i fatti imputatigli. Per il difensore 39enne, che oggi milita in Cina nel Shanghai SIPG, anche un'ammenda di 142.822 euro, la metà di quanto richiesto dall'accusa, che aveva proposto un anno in carcere e il pagamento di quasi 300.000 euro.