Altro Calcio Colonia, Podolski apre una kebabberia

Prima la gelateria, ora la kebabberia: raddoppia la vita da imprenditore per Lukas Podolski, attualmente al Vissel Kobe in Giappone. L'ex Inter ha aperto un negozio di Kebab a Colonia, sua città natale, presenziando al debutto: la lunga coda formatasi per vedere l'attaccante ha mandato in tilt la via della città tedesca.