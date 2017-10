Altro Calcio Colombia-Brasile, l'assist l'ha fatto...un cane

Divertente e curioso episodio allo stadio Metropolitano di Barranquilla, dove nel finale del primo tempo della sfida tra Colombia e Brasile un cane ha fatto "invasione" di campo favorendo la nazionale verdeoro, che ha approfittato della distrazione generale per passare in vantaggio con Willian. Poi è arrivata la reazione dei Cafeteros, che hanno pareggiato grazie alla rete del Tigre Falcao conquistando così un punto pesantissimo in ottica qualificazione al Mondiale russo del 2018.