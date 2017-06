Altro Calcio Clasico, Messi e CR7 in dubbio: ma Barça-Real è sempre una parata di stelle

La Spagna si avvicina alla partita più attesa della stagione con due grossi dubbi: la settimana che porta al Clasico del Cam Nou tra Barcellona e Real Madrid, infatti, si apre con Leo Messi e Cristiano Ronaldo acciaccati e in forse per la supersfida di sabato prossimo. L'argentino lunedì non si è allenato col gruppo limitandosi ad svolgere lavoro differenziato in palestra, mentre CR7 avrebbe riportato un sovraccarico muscolare: niente di grave sembra, il futuro Pallone d'Oro dovrebbe farcela. I due giocatori più forti del mondo uno contro l'altro, come già successo diverse volte nella storia di questa sfida: dai duelli tra Ronaldinho e Zidane a quelli tra Figo e Rivaldo, senza dimenticare Ronaldo, Eto'o, Xavi, Redondo e... Sabato prossimo un nuovo capitolo.