Altro Calcio Clamoroso: Sudafrica-Senegal deve essere rigiocata

L'arbitro condizionò il risultato, la partita si rigiocherà: lo ha sancito il Bureau Fifa per le qualificazioni mondiali, intervenendo sul caso di Sudafrica-Senegal, gara del girone D, zona Africa, disputata lo scorso 12 novembre e terminata 2-1. Il match fu arbitrato dal ghanese Joseph Lamptey, per il quale il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) ha confermato la squalifica a vita stabilita dalla Federazione internazionale per "aver influenzato illecitamente il risultato". La Federazione africana (Caf) si era invece limitata ad una sospensione di tre mesi a carico del direttore di gara, ritenuto colpevole di "aver concesso un rigore al Sudafrica per un fallo di mano inesistente". La partita dovrà dunque essere rigiocata entro il prossimo novembre (la data esatta non è stata ancora decisa). Nel girone il Senegal è attualmente terzo ad un punto da Capo Verde e Burkina Faso, mentre ne ha uno in più del Sudafrica: mancano due giornate al termine e solo la prima classificata otterrà il pass per il Mondiale. La decisione del Bureau dovrà essere confermata dal Comitato organizzatore dei tornei Fifa nel meeting del 14 settembre.