Clamoroso in Europa League, già eliminati i Glasgow Rangers

Clamoroso a Niederkorn. Neanche il tempo di iniziare la stagione ufficiale del calcio europeo ed ecco la prima, grande sorpresa: i Rangers di Glasgow sono già fuori dall'Europa League, eliminati dai lussemburghesi del Progrés, espressione di una città di appena 5.500 abitanti. "È impensabile che possa accadere", aveva detto alla vigilia il neo tecnico portoghese dei Gers, Caixinha. Nel calcio, però, nulla è impossibile. Così, dopo la risicata vittoria per 1-0 dell'andata, gli scozzesi sono stati sconfitti nettamente per 2-0 in Lussemburgo e salutano subito l'Europa, dove tornavano quest'anno dopo il fallimento del 2012.