Altro Calcio City, Sterling accusa: "Colpito e insultato da un tifoso razzista"

Raheem Sterling è stato il grande protagonista del trionfo del Manchester City 4-1 contro il Tottenham, il giocatore inglese ha segnato una doppietta decisiva, ma a fine gara invece di festeggiare ha deunnciato un brutto episodio che lo ha visto protagonista nelle ore prime della gara. Come riporta The Sun, infatti, Sterling sostiene di essere stato preso a calci su una gamba e bollato come “negro di m…” all’ingresso della cittadella sportiva della squadra allenata da Pep Guardiola. Stando alla ricostruzione del giocatore, appena entrato nel parcheggio del centro d’allenamento un uomo avrebbe iniziato a inveire contro di lui e quando Sterling è sceso dall'auto per chiedere spiegazioni l'aggressore lo ha colpito con un calcio alla gamba e lo ha insultato prima di allontanarsi. Il City non ha ancora commentato l’accaduto.