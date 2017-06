Altro Calcio Cina, Pato sbaglia il rigore e viene preso in giro

Shanghai Shenhua (squadra di Tevez e Guarin)-Tianjin Quanjian, big match del campionato cinese, ha visto Alexandre Pato protagonista ma in senso negativo. Sull'1-1, all'87', l'ex Milan sbaglia un rigore tirandolo alle stelle e viene preso in giro da un difensore avversario. Cannavaro in panchina non riesce a non sorridere amaro...