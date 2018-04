Altro Calcio Cina, niente tatuaggi in tv: giocatori con lo scotch

La prima partita della China Cup ha visto la vittoria del Galles sui padroni di casa guidati da Marcello Lippi per 6-0 ma in molti hanno notato un particolare sul corpo della nazionale cinese: i tatuaggi erano coperti da polsini, scotch o maglie a maniche lunghe. È l'effetto della recente legge varata dal partito comunista cinese che proibisce di mostrare in tv (quindi coinvolti non solo calciatori ma anche attori, presentatori, ospiti...) qualsiasi disegno sul proprio corpo e anche ogni rimando alla cultura hip-hop.