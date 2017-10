Altro Calcio Cina, Meixian Techand promosso e...coperto di soldi

Cose dell'altro mondo, cose che...solo in Cina. Il Meixian Techand vince la finale della China League Two contro lo Shenzhen Ledman e conquista la promozione nella China League One, la seconda divisione del calcio cinese, ma è quello che avviene dopo che ha dell'incredibile. Per ringraziare i giocatori per l'impresa compiuta, infatti, il club ha pagato un premio altissimo e lo ha fatto cash! Le immagini dei giocatori con mazzi di banconote in mano stanno facendo il giro del web: secondo la stampa cinese all'intera rosa è stata versata la somma di 25 milioni di yuan, ovvero poco più di 3 milioni di euro. Riuscite a immaginare 3 milioni di euro in contanti?