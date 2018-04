Altro Calcio Cina, ma quale austerity: gli allenatori hanno super ingaggi

Il mercato dell'Inter, in estate e a gennaio, è stato frenato non solo dal Fair Play Finanziario ma a quanto sembra pure dal blocco imposto dal governo di Pechino agli investimenti all'estero anche nel settore sportivo. Questa 'austerity' stride fortemente con gli ingaggi degli allenatori della Chinese Super League che prenderà il via nel weekend. Si tratta di super stipendi: basti pensare che Fabio Cannavaro, alla guida del Gunagzhou, percepisce 12 milioni mentre Manuel Pellegrini (Hebei Fortune) e Capello (Jiangsu Suning...) inseguono a 10 milioni. Ma c'è anche una fitta schiera di tecnici, tra i quali Paulo Sousa, che guadagna tra gli 8 e i 5 milioni. In patria insomma non si bada a spese: questi dati faranno aumentare probabilmente la rabbia dei tifosi nerazzurri...