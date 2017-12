Altro Calcio Cina, lo Shanghai multa chi è in sovrappeso: 13mila euro al chilo

La stagione della Chinese Super League è andata in archivio e per i giocatori è tempo di vacanze, mentre le preoccupazioni dei club sono essenzialmente due: fare mercato in vista della prossima stagione e pensare alla forma fisica dei propri giocatori. In questo senso lo Shanghai Shenhua, squadra dove militano Tevez, Guarin, Martins e Demba Ba, ha scelto senza dubbio il modo più incisivo per convincere i propri calciatori a non lasciarsi andare durante queste settimane di libertà: il club rossoblu, che ha chiesto ai suoi giocatori di rispettare una dieta giornaliera sana ed equilibrata, multerà chiunque si presenterà in sovrappeso di 13mila euro per ogni chilo in più (la tolleranza massima sul peso forma è di 2 kg). Una politica che potrebbe diventare un problema soprattutto per Carlos Tevez, da sempre incline ad ingrassare facilmente, ma non crediamo che l'Apache sia preoccupato: 13mila euro lui li guadagna in meno di tre ore.