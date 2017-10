Altro Calcio Cile, Vidal infuriato: "Sarete felici: ancora un po' e vado via"

Post al veleno di Arturo Vidal su Instagram, dopo la sorprendente sconfitta interna del Cile (0-3) contro il Paraguay nelle qualificazioni mondiali. "Ora devono essere felici tutte le malelingue che ci sono in questo paese. Ma non si preoccupino, manca sempre meno al mio addio". Vidal ha realizzato una sfortunata autorete che ha sbloccato il risultato ed era finito sotto accusa anche prima della partita per una presunta notte brava.