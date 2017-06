Altro Calcio Cile, Sanchez nella storia: superato il record di Marcelo Salas

Con la rete segnata alla Germania, Alexis Sanchez è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della nazionale cilena con 38 reti in 71 partite. Superato Marcelo Salas, che aveva fissato dieci anni fa il suo record a 37. Sanchez, classe 1988, ha fatto il suo esordio con la Roja nell'aprile del 2006 in un'amichevole contro la Nuova Zelanda mentre il suo primo gol risale al 7 novembre 2007, sempre in un'amichevole, contro la Svizzera.