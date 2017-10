Altro Calcio Cile nel caos: Bravo cacciato dal gruppo Whatsapp

"Quando si indossa la maglia della Nazionale bisogna essere professionisti, invece io so che molti di loro facevano festini e si presentavano ubriachi agli allenamenti". Con questa frase scritta sul proprio profilo Instagram la moglie del portiere del Cile, Claudio Bravo, aveva scatenato un vero e proprio polverone in patria il giorno dopo l'eliminazione della nazionale dell'ex ct Pizzi da Russia 2018. E proprio a causa di quella frase, come riporta il The Sun, Vidal e compagni hanno deciso di cacciare Bravo dalla chat ufficiale Whatsapp della selezione: fuori dal gruppo almeno fino a quando la moglie non farà marcia indietro dalle accuse rivolte.