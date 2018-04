Altro Calcio Cies, la top 10 dell'ultimo mese: Messi, Ronaldo e... Suso

Un solo giocatore di Serie A nella top 10 dell'ultimo mese secondo il Cies, l'osservatorio sul calcio internazionale: è il milanista Suso, protagonista assoluto dell'ultimo match col Chievo e quasi sempre decisivo in rossonero, soprattutto in campionato. Al comando della speciale classifica c'è Leo Messi, sul podio anche Cristiano Ronaldo. L'analisi non tiene conto delle coppe.