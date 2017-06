Altro Calcio Chicago Fire, Schweinsteiger trova subito il gol al debutto

Debutto in MLS con gol per Bastian Schweinsteiger. L'ex centrocampista di Manchester United e Real Madrid, ora in forza ai Chicago Fire, è andato in rete dopo 17 minuti nella sfida contro il Montreal Impact. La rete del tedesco ha aperto le danze ma non è bastata perché il match è terminato 2-2.