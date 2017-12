Altro Calcio Chelsea, un miliardo di sterline per il nuovo Stamford Bridge

Prime immagini e primi dettagli sui costi per il nuovo Stamford Bridge. Dopo il via libera del comune di Hammersmith e Fulham per la costruzione, dalle colonne del Daily Mail arrivano indiscrezioni fresche sull'investimento necessario per realizzare la nuova casa del Chelsea, che potrebbe diventare lo stadio più costoso d'Europa: per completare l'opera, sarebbe necessario un miliardo di sterline. Una cifra astronomica, che Abramovich starebbe cercando di recuperare da alcuni investitori cinesi.