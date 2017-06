Altro Calcio Chelsea, Terry sostituito al 26': la FA indaga sulle scommesse

L'addio di John Terry ha commosso l'Europa del calcio: l'ultima partita a Stamford Bridge con la maglia del Chelsea, che festeggiava il titolo, è terminata al minuto 26, quando Antonio Conte ha richiamato in panchina il capitano per concedergli la standing ovation durante il match contro il Sunderland. Una sostituzione programmata, concordata tra giocatore e tecnico al minuto 26, che è il numero della sua maglia, e una sostituzione oggetto di scommesse, che ha fatto registrare una notevole vincita complessiva. Paddy Power ha infatti confermato di aver pagato più di 3.500 sterline a tre puntatori, che hanno scommesso e indovinato il minuto in cui sarebbe avvenuta la sostituzione. La FA sta ora investigando sull'evento, quotato 100 a 1, ma al Chelsea garantiscono che la decisione era stata tenuta assolutamente segreta.