Altro Calcio Chelsea, Pirlo in tribuna a Stamford Bridge per vedere Conte

Andrea Pirlo a Stamford Bridge per assistere alla sfida di Premier League dei Blues contro il Wba. Il centrocampista di New York era in visita al Chelsea e ad Antonio Conte e si è accomodato in tribuna in dolce compagnia ad assistere alla nona vittoria in fila dei Blues. Presente anche il grande ex Frank Lampard.