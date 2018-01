Altro Calcio Chelsea, nuovo Stamford Bridge da un miliardo: ecco l'ok

Il Chelsea ha avuto l'ultimo ok per il progetto del nuovo Stamford Bridge. Secondo il Daily Mirror, il consiglio di quartiere di Hammersmith e Fulham ha trovato il modo per rendere inefficace l'ingiunzione dell'Alta Corte che aveva bloccato tutto a causa del ricorso della famiglia Crosthwaite, proprietaria di una casa nella vicinanza che lamentava l'assenza di luce con la costruzione del nuovo stadio. Senza entrare nei dettagli legali, la scappatoia scelta dalle autorità locali, permetterò al Chelsea di avviare i lavori da un miliardo di euro e risarcire la suddetta famiglia di 20 milioni di sterline. Nella gallery le immagini del nuovo documento, della distanza tra la casa dei Crosthwaite e Stamford Bridge e soprattutto quelle sul nuovo Stamford Bridge.