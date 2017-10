Altro Calcio Chelsea, Musonda vs Conte: "Tanto lavoro e nulla in cambio"

Non può stare tranquillo neanche durante la pausa per le nazionali Antonio Conte. In Inghilterra i tabloid continuano a parlare del suo difficile rapporto con la proprietà del Chelsea e danno per certo un suo ritorno in Italia (forse proprio sulla panchina della Nazionale) molto presto e, come se non bastasse, i problemi arrivano anche dallo spogliatoio. È infatti di poche ore fa lo sfogo via Instagram, indirizzato proprio al tecnico italiano, del baby talento belga Charly Musonda, rientrato a Londra in estate dopo la positiva esperienza in prestito al Betis e desideroso di giocare di più (finora 3 presenze, di cui solo una dall'inizio, e un gol). “Ti sacrifichi, lavori duramente, poi più duramente ancora - scrive il giocatore a commento di un'immagine completamente nera - dai più di quello che ci si aspetta da te e a volte anche più di quello che potresti dare, perché ami quello che fai anche più di quanto dovresti amarlo. Cosa ricevi in cambio per tutto questo? Letteralmente nulla”. "Tuttavia - continua - detto questo continuerò con la stessa passione e la stessa passione ad andare avanti in questo grande sport”.