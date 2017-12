Altro Calcio Chelsea, Morata squalificato: colpa del "pancione"

Alvaro Morata salterà la prossima gara di campionato contro l'Everton: colpa del quinto cartellino giallo stagionale rimediato in Coppa di Lega contro il Bournemouth. In Inghilterra, infatti, le sanzioni valgono per tutte le competizioni. A costare caro all'attaccante del Chelsea è stata la sua esultanza dopo il gol partita al 92': pollice della mano sinistra in bocca, mano destra a formare una A, ma soprattutto pallone nascosto sotto la maglia a formare il pancione, quello che tra un po' avrà sua moglie Alice Campello, che da poco ha annunciato di essere incinta.