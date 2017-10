Altro Calcio Chelsea, Morata: "Alice mi voleva cacciare di casa..."

Alvaro Morata sta diventando sempre più idolo del Chelsea, ma il suo impatto, con il rigore sbagliato nel Community Shield contro l'Arsenal, fu tutt'altro che positivo: "Non stavo bene dopo quell'errore, ho passato due giorni difficili - ha ammesso ora l'ex attaccante della Juve - e mia moglie (la modella italiana Alice Campello, n.d.r.) voleva cacciarmi di casa. Adesso le cose vanno bene, l'allenatore crede in me".