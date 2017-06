Altro Calcio Chelsea, Lampard torna a Stamford Bridge: tifosi in delirio

Commozione, sorrisi e tanti, tantissimi applausi. Frank Lampard è tornato a Stamford Bridge in occasione della partita contro lo Swansea (2-1 per gli uomini di Conte ndr) e ha ricevuto l'affetto della sua gente, che non ha affatto dimenticato le 429 presenze (con 147 gol) in maglia Blues del capitano che ha alzato al cielo più trofei nella storia del club.