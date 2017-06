Altro Calcio Chelsea-Hull City, paura a Stamford Bridge: Cahill-Mason, che testata!

Momenti di grande paura a Stamford Bridge durante Chelsea-Hull City. Intorno al quarto d'ora del primo tempo il gioco è stato interrotto per oltre 5 minuti per soccorrere Ryan Mason, rimasto a terra dopo un violentissimo scontro aereo con Gary Cahill. Lo sfortunato centrocampista è uscito in barella con la maschera dell'ossigeno tra gli applausi del pubblico.