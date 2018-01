Altro Calcio Chelsea, Hazard è il miglior giocatore belga del 2017

Nessun bis per Dries Mertens. L'attaccante del Napoli non è riuscito a ripetere l'impresa dello scorso anno ed è finito soltanto quarto nella speciale classifica del "miglior giocatore belga del 2017" stilata coi voti dei tifosi belgi, che alla stragrande maggioranza hanno votato per Eden Hazard. Il fantasista del Chelsea, grande protagonista nella conquista del titolo della squadra di Conte, ha più che doppiato in termini di preferenze il secondo classificato, Kevin de Bruyne, mentre al terzo posto si è piazzato Romelu Lukaku.