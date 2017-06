Altro Calcio Chelsea, Diego Costa e Hazard dedicano il gol a Willian

Bel gesto di Diego Costa che, dopo aver segnato l'1-0 in Chelsea-Leicester di Premier League, ha esultato mostrando una "W" con le dita incrociate. Lo spagnolo ha dedicato il gol al compagno di squadra Willian, che in settimana ha perso la mamma, malata di cancro da due anni. Il brasiliano su Instagram aveva dedicato una poesia alla madre, deceduta a soli 57 anni. L'attaccante brasiliano è stato imitato poco dopo da Eden Hazard, autore del 2-0: esultanza con dedica per Willian, anche per lui.