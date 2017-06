Altro Calcio Chelsea, Conte stende l'Arsenal e si lancia tra i tifosi

Qualche mese fa Josè Mourinho lo aveva pesantemente criticato in pubblico per il suo modo di esultare giudicato irrispettoso, ma Antonio Conte l'ha fatto di nuovo. Dopo la rete del 2-0 firmata Hazard contro l'Arsenal, il tecnico pugliese è letteralmente esploso per la gioia e si è lanciato tra le braccia dei tifosi di Stamford Bridge, che dopo il tris ai Gunners possono davvero sognare il titolo.