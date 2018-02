Altro Calcio Chelsea, Conte esonerato? I bookmakers chiudono le scommesse...

Ancora un tonfo per il Chelsea, che perde nettamente venendo travolto 4-1 nel derby sul campo del Watford. Una sconfitta che probabilmente ha deciso una volta per tutte il futuro dell'ex ct della Nazionale, Antonio Conte, sulla panchina della squadra campione d'Inghilterra. I tabloid aprono tutti con il volto sconsolato del tecnico italiano scrivendo cose come "Conte è sulla graticola", "Destino segnato", "Conte sotto pressione", "Conte nell'abisso", ma il vero indizio di un futuro esonero del tecnico, che potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore, arriva dal mondo delle scommesse. Subito dopo la fine della gara col Watford, infatti, i bookmakers hanno chiuso le puntate su un possibile licenziamento di Conte (che prima della sfida era quotato 2,2 volte la posta) e si sa che in Inghilterra questo vale più di qualsiasi dichiarazione ("Le voci di un possibile esonero? Io cerco di fare il mio lavoro e di dare tutto" ha detto Conte a fine gara). .