Altro Calcio Chelsea, bandito il parrucchiere delle star

Chiariamo subito: Antonio Conte e il suo modo di essere sergente non c'entrano nulla. Piuttosto è, incredibilmente, una questione di soldi. Ahmed Alsanawi, il parrucchiere delle star, è stato bandito da Cobham, il centro sportivo del Chelsea: la sua colpa non è quella di non saper tagliare i capelli, tutt'altro. Il problema è che troppo spesso, a quanto pare, ha pubblicato sui social le sue foto mentre era all'opera con i giocatori, da Pedro a Fabregas, fino a David Luiz. Non poteva farlo? Evidentemente no, secondo il Chelsea: il club è convinto che abbia sfruttato l'immagine delle star dei Blues (oltre che di Pogba, altro suo cliente) per farsi pubblicità. E diritti di immagine dei giocatori appartengono (anche) alla società.