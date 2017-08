Altro Calcio Chelsea-Arsenal, ai rigori la prima volta dell'ABBA

Il Community Shield tra Chelsea e Arsenal si è deciso ai rigori: sono stati i primi di una grande competizione calciati secondo la formula dell'ABBA, studiata da Uefa e Fifa per non favorire la squadra che calciava per prima, cosa che avveniva secondo uno studio statistico con la formula tradizionale dei penalty alternati.