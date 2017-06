Altro Calcio Chelsea, approvato il progetto del nuovo Stamford Bridge

La municipalità di Hammersmith e Fulham ha dato il via libera alla ristrutturazione di Stamford Bridge: l'ultima parola spetta adesso al Sindaco di Londra Sadiq Khan ma sicuramente per il club di Abramovich si tratta di un passo in avanti molto significativo. Il piano prevede l'aumento della capienza dell'impianto dai 41.000 attuali ai 60.000 posti. Verranno demoliti 38 edifici residenziali per fare spazio alla struttura e a tutte le attività ad essa correlate (tra le quali un museo e un negozio del club) oltre all'accesso diretto dalla stazione della metropolitana di Fulham Broadway. Il nuovo Stamford Bridge, a opera dello studio di architettura svizzero Herzog e De Meuron, costerà nel complesso 600 milioni di euro e dovrebbe essere inaugurato nel 2021.