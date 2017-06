Altro Calcio Charlton-Coventry, maialini in campo contro il presidente

Un fitto lancio di porcellini giocattolo: è la singolare forma di protesta dei tifosi del Charlton, da tempo impegnati in una battaglia per cacciare il proprietario del club Roland Duchatelet. A loro, questa volta, si sono uniti anche i tifosi del Coventry, l'altra squadra impegnata nella sfida di League One, a loro volta in lotta con la rispettiva dirigenza. L'inizio della partita è stato ritardato di diversi minuti.