Altro Calcio Chapecoense, la preghiera dei tifosi

I tifosi della Chapecoense hanno reso omaggio ai giocatori e allo staff tecnico della squadra, vitime nel terrbile incidente aero che ha sconvolto il calcio brasiliano e non solo. Migliaia di persone sono scese in piazza per poi riunirsi allo stadio per una veglia di preghiera.