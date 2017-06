Altro Calcio Chapecoense, il mondo del calcio piange le vittime del volo

Messaggi di cordoglio sono arrivati in tempo reale, soprattutto via Twitter, da società sportive di tutto il mondo, da atleti ed ex atleti, da compagni ed ex compagni di squadra. Tutti piangono le vittime della tragedia aerea, in particolare i giocatori del Chapecoense, che stava andando in Colombia per giocare la finale di Copa Sudamericana.