Chapecoense, a Barcellona hai vinto comunque

Il Barcellona ha vinto il Trofeo Gamper 2018 battendo 5-0 la Chapecoense: grandi emozioni per la presenza in campo di Alan Ruschel, uno dei sopravvissuti alla tragedia di Medellin del 29 novembre, quando quasi tutta la squadra brasiliana perse la vita dopo un incidente aereo alla vigilia della finale della Copa Sudamericana. Al Camp Nou sono scesi in campo, senza poter giocare, anche gli altri superstiti, Neto e Jackson Follmann. I gol sono stati segnati da Deulofeu, Busquets, Messi, Luis Suarez e Denis Suarez. Ruschel, all'intervallo, ha scambiato la maglia con Messi.