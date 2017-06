Altro Calcio Champions ed Europa League, finali nobili: 117 titoli in quattro

Storia, nobiltà e blasone nelle finali di Champions ed Europa League di questa stagione. Juventus, Real Madrid, Ajax e Manchester United sono le squadre che hanno vinto più titoli nei rispettivi paesi: 117 in totale! 32 a testa per le squadre che si affronteranno a Cardiff, mentre a Stoccolma da un lato ci saranno i Lancieri (con 33 titoli vinti) e dall'altro i Red Devils, che in Inghilterra hanno vinto più di tutti (20 campionati).