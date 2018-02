Altro Calcio Celtic-Zenit, Mancini regala quattro biglietti ai tifosi via social

Avventura social a lieto fine per quattro tifosi marchigiani in gita a Edimburgo: i ragazzi hanno chiesto a Roberto Mancini, in privato su Instagram, cinque biglietti (quattro più la loro accompagnatrice scozzese) per andare a Celtic-Zenit di Europa League. Il tecnico dei russi (anch'esso marchigiano essendo nato a Jesi) non solo ha risposto ma gli ha pure procurato i ticket come dimostrano gli screen della conversazione, riportata dalla pagina Facebook "Calciatori Brutti".