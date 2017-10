Altro Calcio Celta Vigo, pochi tifosi allo stadio: fioccano le multe

La poca affluenza allo stadio costa molto cara al Celta Vigo. Il club spagnolo è stato infatti multato dalla Federazione perché, nelle prime due partite di campionato giocate in casa, non è stato coperto almeno il 70% della capacità di alcuni settori dello stadio. La multa è giustificata dal nuovo accordo fatto dalla Liga con le tv, che prevede che i settori dell’impianto da gioco inquadrati dalle telecamere siano occupati almeno per il 70% della loro capienza. Il Celta Vigo ha quindi deciso di ricorrere ai ripari e per evitare altre multe ha deciso di abbassare i prezzi dei biglietti per la gara in programma giovedì contro il Getafe. Le curve sono accessibili pagando 15 euro, mentre per la tribuna il prezzo è di 40.