Altro Calcio Cellino torna nel calcio, si prende il Brescia per 6,5 milioni

"Si è ritenuto di accettare l'offerta di Cellino augurandoci che possa essere la soluzione giusta". Lo ha detto Aldo Ghirardi, componente del cda del Brescia Calcio, lasciando lo studio Pirola di Milano dove si è svolta una riunione alla presenza del patron del Brescia Marco Bonometti che ha dato il via libera alla cessione del club che diventerà di proprietà dell'ex presidente del Cagliari e del Leeds Massimo Cellino. "Nei prossimi giorni - ha aggiunto Ghirardi - formalizzeremo il tutto". Cellino verserà 6,5 milioni di euro all'attuale proprietà bresciana (il patron è Marco Bonometti), più 3 milioni in caso di eventuale promozione in Serie A al primo anno.