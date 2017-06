Altro Calcio Cambiasso a Coverciano studia da allenatore

Due ex Inter a Coverciano per studiare da allenatori: sono Esteban Cambiasso e Mohammed Kallon. Il Cuchu gioca ancora all'Olympiakos ma pensa già al futuro post-ritiro mentre sierraleonese sta provando in panchina l'avventura sull'under 17 del suo Paese.