Altro Calcio Calciomercato, primo acquisto della storia in bitcoin

Faruk Kiroglu non se lo sarebbe mai aspettato, eppure passerà alla storia del calcio: da bambino magari sognava di farlo segnando un gol decisivo con la sua nazionale, invece il suo nome è salito alla ribalta perché si tratta del primo colpo di mercato realizzato in bitcoin, la moneta "virtuale" il cui valore è aumentato in modo esponenziale negli ultimi mesi. L'operazione è dall'Harunustaspor, club turco del girone B di prima divisione: parliamo del settimo livello del calcio turco, l'equivalente della nostra Prima categoria: il giocatore è costato 0,0524 bitcoin, cioè circa 400 euro, anche se altri 500 sono stati versati in contanti. E il presidente Haldun Sehit ha ammesso: "L'abbiamo fatto solo per farci un nome in Turchia e nel mondo...". Viva la sincerità.