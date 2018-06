Altro Calcio Calciomercato, il social dilemma di Cristiano Ronaldo...

Nel giorno dell'inizio del Mondiale di Russia Cristiano Ronaldo accende il mercato via social. L'attaccante del Real Madrid ha condiviso su Instagram un post in cui appare in due versioni: nella prima indossa la maglia del Portogallo, nella seconda invece indossa una maglia con un punto interrogativo sulle spalle. Indizio di mercato o trovata pubblicitaria? Il post è patrocinato dal main sponsor del calciatore, Nike, e recita: "La battaglia nella mente di Cristiano Ronaldo". Si tratta soltanto di una trovata pubblicitaria o è un indizio sul futuro del giocatore che, come noto, sembra intenzionato a cambiare squadra? Nike è lo sponsor tecnico di Paris Saint Germain e Manchester United...