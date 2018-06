Altro Calcio Calcio femminile, anche la Roma in Serie A

Nel prossimo campionato di calcio di serie A femminile, quello della stagione 2018-'19, ci sarà anche la versione 'rosa' dell'S Roma. Lo ha reso noto la federcalcio con un comunicato in cui si sottolinea che "L'A.S. Roma parteciperà dalla stagione 2018/2019 al campionato di Serie A Femminile". Tutto ciò "a seguito della delibera da parte del Commissario Straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, che attribuisce alla suddetta società il titolo sportivo della S.S.D. Res Roma in accoglimento dell'istanza congiunta trasmessa da entrambi i club alla Federazione". La società giallorossa ha quindi seguito la strada già percorsa da Fiorentina, Juventus e, di recente, dal Milan che ha acquisito i diritti sportivi del Brescia finalista dell'ultimo torneo. "Da un paio di anni parlavo con Mia Hamm, membro del Consiglio di Amministrazione, del lancio di una squadra femminile. Oggi, con immensa soddisfazione, possiamo annunciare che questo progetto diventerà realtà dalla prossima stagione - ha spiegato il presidente giallorosso James Pallotta su Twitter -. Ci sono molte ragazze nelle nostre academy: grazie all'annuncio di oggi avranno maggiori opportunità di crescita e potranno sperare di proseguire la propria carriera in questo club".